Нас не приглашают в НАТО, — Зеленский

НАТО для нас – это самый мощный вариант, однако нас не приглашают в альянс. Все эти частичные сигналы — бред. Для меня это «нечто, где-то» неконкретное, заметил президент Зеленский во время своей пресс-конференции 19 декабря.
Мы должны наше военное видение передать партнерам, до сих пор это не передали. Нас не приглашают в НАТО, какие-то частичные предложения — это бред, добавил президент.
Процесс по гарантиям безопасности идет медленнее, чем на это рассчитывал Зеленский.
Стратегия войны не изменится: границы 91 года – это наши территории. Может измениться тактика после того, как учтут результаты контрнаступления, это будет понятно до конца 2023 года, сказал президент.
Также Зеленский заявил, что никто не знает сроков завершения войны в Украине, но украинцы могут его приблизить, если сделают все возможное для победы.
Даже те уважаемые люди, наши командиры или западные партнеры, когда они говорят, что война на многие годы, они не знают. Это диалог, это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности, – добавил он.
Президент привел пример о «трехдневном триумфе больного человека», имея в виду, что Путин планировал захватить Украину за три дня, однако подчеркнул, что не сравнивает его мнения и мнения «уважаемых людей».
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