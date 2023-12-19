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Нас не запрошують в НАТО, – Зеленський

Сьогодні 19:15
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Президент України пояснив, що очікує більш чітких обіцянок щодо участі України в НАТО.

Новости Днепра про Нас не запрошують в НАТО, - Зеленський

НАТО для нас – це найпотужніший варіант, проте нас, не запрошують в альянс. Усі ці часткові сигнали — маячня. Для мене, це «щось, десь» неконкретне, зауважив президент Зеленський під час своєї пресконференції 19 грудня. 

Ми повинні наше військове бачення передати партнерам, ми досі це не передали. Нас не запрошують в НАТО, якісь часткові пропозиції — це маячня, додав президент.

Процес щодо гарантій безпеки йде повільніше ніж на це розраховував Зеленський. 

Стратегія війни не зміниться: межі 91 року – це наші території. Може змінитися тактика, після того, як врахують результати контрнаступу, це буде зрозуміло до кінця 2023 року, сказав президент. 

Також Зеленський заявив що ніхто не знає строків завершення війни в Україні, але українці можуть його наблизити, якщо зроблять усе можливе для перемоги.

Навіть ті поважні люди, наші командири або західні партнери, коли вони кажуть, що війна на багато років, вони не знають. Це діалог, це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності, – додав він.

Президент навів приклад про “триденний тріумф хворої людини”, маючи на увазі, що Путін планував захопити Україну за три дні, однак наголосив, що не порівнює його думки і думки “поважних людей”.

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