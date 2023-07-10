Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Напередодні саміту у Вільнюсі в НАТО погодились скасувати ПДЧ для України

Напередодні саміту у Вільнюсі в НАТО погодились скасувати ПДЧ для України

Сьогодні 14:13
просмотров

У НАТО попередньо погодилися скасувати План дій щодо членства для України.

Новости Днепра про Напередодні саміту у Вільнюсі в НАТО погодились скасувати ПДЧ для України

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Дмитро Кулеба зазначив, що після палких дискусій країни-члени НАТО погодилися скасувати ПДЧ для України. 

Після інтенсивних обговорень союзники по НАТО досягли консенсусу щодо скасування ПДЧ на шляху України до членства в Альянсі, – зазначив Кулеба.

Кулеба вважає, що таке рішення сприятиме швидкому вступу України до НАТО. Очільник МЗС заявив, що це хороший момент для того, щоб внести ясність щодо запрошення України до Альянсу. 

Наразі “за” вступ України до Альянсу виступають країни-члени так званого східного флангу НАТО. 

Зауважимо, що саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Україна очікує отримати від партнерів запрошення до НАТО, або хоча б ґрунтовне запевнення в тому, що це станеться якнайшвидше. 

Читайте також:

Новости Днепра про Напередодні саміту у Вільнюсі в НАТО погодились скасувати ПДЧ для УкраїниУкраїнська Новости Днепра про Напередодні саміту у Вільнюсі в НАТО погодились скасувати ПДЧ для УкраїниРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Україна хоче вже у липні отримати запрошення до вступу в НАТО, – Єрмак
новини України
26.06.2023 13:33
Україна хоче вже у липні отримати запрошення до вступу в НАТО, – Єрмак

Україна хоче отримати запрошення до вступу в НАТО за спрощеною…

Cловаччина хоче передати Україні 10 зі своїх 11 МіГ-29, – Associated Press
новини України
02.03.2023 10:56
Cловаччина хоче передати Україні 10 зі своїх 11 МіГ-29, – Associated Press

Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 винищувачів МіГ-29 з 11-ти…

Російська ракета пролетіла транзитом через Молдову, – Кім
новини України
10.02.2023 10:43
Російська ракета пролетіла транзитом через Молдову, – Кім

Російська ракета була в повітряному просторі Молдови.

Підтримали усі 30 країн: Парламентська асамблея НАТО визнала рф державою-терористом
новини України
21.11.2022 15:48
Підтримали усі 30 країн: Парламентська асамблея НАТО визнала рф державою-терористом

Парламентська асамблея НАТО визнала рф державою-терористом і закликала створити спеціальний…

Наверх