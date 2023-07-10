Напередодні саміту у Вільнюсі в НАТО погодились скасувати ПДЧ для України

У НАТО попередньо погодилися скасувати План дій щодо членства для України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Дмитро Кулеба зазначив, що після палких дискусій країни-члени НАТО погодилися скасувати ПДЧ для України.

Після інтенсивних обговорень союзники по НАТО досягли консенсусу щодо скасування ПДЧ на шляху України до членства в Альянсі, – зазначив Кулеба.

Кулеба вважає, що таке рішення сприятиме швидкому вступу України до НАТО. Очільник МЗС заявив, що це хороший момент для того, щоб внести ясність щодо запрошення України до Альянсу.

Наразі “за” вступ України до Альянсу виступають країни-члени так званого східного флангу НАТО.

Зауважимо, що саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Україна очікує отримати від партнерів запрошення до НАТО, або хоча б ґрунтовне запевнення в тому, що це станеться якнайшвидше.

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