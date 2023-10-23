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В Украине могут разрешить двойное гражданство, но с определенными условиями

Сегодня 15:29
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Сейчас двойное гражданство в Украине запрещено.

Новости Днепра про В Украине могут разрешить двойное гражданство, но с определенными условиями

Годами идет дискуссия о том, нужно ли внедрять в Украине двойное гражданство. Многие против, но есть и те, кто выступают «за».

В МИДе считают, что введение множественного гражданства в Украине возможно и даже необходимо. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время Всемирного конгресса украинцев, сообщает РБК-Україна

Кулеба считает, что разрешив двойное гражданство, удастся сохранить связь с Украиной людей, живущих за рубежом на постоянной основе. Многие вынуждены отказываться от украинского паспорта, чтобы получить новое гражданство.

В этих условиях необходимо сохранить их связь с Родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества должно стать множественное гражданство, — заявил Кулеба.

Министр считает, что нужно не бояться раздачи чужих паспортов, а руководствоваться силой украинского паспорта в Украине и мире.

В то же время Кулеба подчеркнул, что необходимо учесть все нюансы. В частности, запретить получать гражданство РФ или других недружественных в Украине стран.

Постепенно начиная с дружественных стран-союзниц. И конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено», — подытожил министр.

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