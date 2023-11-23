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В Павлограде судили «короля новороссии»

Сегодня 19:30
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В Павлограде вынесли приговор предателю.

Новости Днепра про В Павлограде судили

Об этом сообщает местный портал Павлоград.dp.ua.

В настоящее время суд рассматривает дела, которые ранее принадлежали к юрисдикции судов, сейчас находящихся на оккупированных Россией территориях. Недавно вынесли приговор жителю Лисичанска, который называл себя «королем новороссии» и при этом сливал россиянам информацию об ВСУ.

Как установило следствие, осужденный с 24 февраля по 11 марта 2022 года со своего профиля в «Одноклассниках» присылал информацию российскому военному, которого зовут Алексей. Житель Лисичанска сообщал о дислокации, количестве бойцов и маршрутах их передвижения на территории города.

По словам председателя суда Марьяна Мицака, коллаборант был осужден по 15 годам лишения свободы. Всего судьи сейчас рассматривают еще 15 подобных дел.

В общей сложности, как сообщили в Павлоградском горрайонном суде, с 24 февраля 2022 года работниками учреждения вынесены приговоры по 6 делам о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110 УК Украины), всего таких дел поступило около 20.

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