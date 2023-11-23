У Павлограді судили “короля новоросії”

У Павлограді винесли вирок зраднику.

Про це повідомляє місцевий портал Павлоград.dp.ua.

Наразі суд розглядає справи, які раніше належали до юрисдикції судів, які зараз на окупованих Росією територіях. Нещодавно винесли вирок мешканцю Лисичанська, який називав себе “королем новоросії” та заодно зливав росіянам інформацію про ЗСУ.

Як встановило слідство, засуджений з 24 лютого по 11 березня 2022 зі свого профілю в “Одноклассніках” надсилав інформацію російському військовому якого звуть Алєксей. Мешканець Лисичанська повідомляв про дислокацію, кількість бійців та маршрути їхнього пересування на території міста.

За словами голови суду Мар’яна Мицака, колаборанта засудили по 15 років позбавлення волі. Усього судді зараз розглядають ще 15 схожих справ.

Загалом, як повідомили у Павлоградському міськрайонному суді, з 24 лютого 2022 працівниками установи ухвалено вироки у 6 справах щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ст.110 КК України), всього таких справ надійшло близько 20.

Наразі суд розглядає справи, які раніше належали до юрисдикції судів, які зараз на окупованих Росією територіях.

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