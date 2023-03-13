В Павлограде насмерть сбили сотрудника суда: родственники ищут свидетелей

Нужна ваша помощь!

В пятницу, 3 марта, около 18:00 в Павлограде на улице Днепровской произошла авария. Там желтый автомобиль Fiat на скорости сбил на пешеходном переходе сотрудника Павлоградского горрайонного суда Александра Ткаченко.

Об этом сообщает портал «Павлоград.dp.ua».

Родственники погибшего ищут свидетелей. Поэтому, если вы что-то видели или момент аварии снял ваш видеорегистратор, обращайтесь по номерам: 093-508-01-90; 066-014-26-29; 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ищут водителя, который наехал на пешехода и скрылся.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: