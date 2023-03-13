На Днепропетровщине собаку расстреляли на глазах у хозяйки

В Никополе расстреляли собаку.

Жуткую историю рассказала никопольская волонтер Анастасия Князева.

По ее словам, все произошло 8 марта. Местный житель вышел из своего дома с ружьем в руках, а затем выстрелил в собаку своей соседки, ставшей свидетелем этого события. Животное испугалось и убежало в неизвестном направлении. Хозяева всю ночь искали четверолапую, но только днем 9 марта она сама приползла домой.

Волонтер отметила, что собаку зовут Кука, она не была агрессивной, а наоборот вела себя хорошо и слушалась хозяев. Животное отвезли к ветеринару, но, несмотря на все усилия медиков, бедняга погибла. Четырехлапая получила сложные ранения внутренних органов и потеряла много крови.

По словам Анастасии, заявление о преступлении передали в полицию Никополя. Кроме того, она опубликовала медицинские документы из клиники, где лечили Куку. Ветеринары подтвердили, что собака получила пулевое ранение.

Родственники, угрожающие хозяевам Куки, не забывайте, что за ними стоят люди, которые вместе с ними идут до конца! – написала волонтер.

Чем именно собака не угодила мужчине – неизвестно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: