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Световая пирамидка: днепряне в марте смогут увидеть в небе необычное явление

Сегодня 11:07
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Днепряне смогут увидеть уникальное явление.

Новости Днепра про Световая пирамидка: днепряне в марте смогут увидеть в небе необычное явление

В небе с 10 по 21 марта можно будет увидеть необычное световое явление, пишет издание Space.

Речь идет о зодиакальном свете, который выглядит как небесная пирамидка. Она образуется благодаря отражению света частицами пыли между Солнцем и Землей. Впрочем, увидеть это явление смогут не все.

По словам ученых, для наблюдения за зодиакальным светом нужно чистое темное небо, с ограниченным световым загрязнением. То есть в черте города это будет сложно сделать. Также это небесное явление можно будет заметить лишь в течение около 90 мин, начиная через 90 мин после заката.

При благоприятных обстоятельствах, люди смогут увидеть полосу света, простирающуюся от горизонта к западу и идущую по воображаемой восточной линии. Последнюю называют «эпилептикой» — это видимая траектория, которую солнце прокладывает через небо.

Также в этот период две самые яркие планеты над Землей, Венера и Юпитер, находятся на закате после заката. Это означает, что есть шанс поймать эти две планеты возле этого небесного света.

Если собираетесь за город – обратите внимание на небо.

Новости Днепра про Световая пирамидка: днепряне в марте смогут увидеть в небе необычное явление

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