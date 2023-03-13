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Письмо поступило в Киев: в Днепре «заминировали» здание СБУ

Сегодня 10:09
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В воскресенье в Днепре снова что-то "минировали".

Новости Днепра про Письмо поступило в Киев: в Днепре

Так, на электронную почту СБУ в Киеве поступило сообщение о заминировании зданий Службы безопасности Украины. В связи с этим был проведен визуальный осмотр помещений СБУ и прилегающей к ним территории, в том числе и в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

В ходе обследования правоохранители не обнаружили взрывоопасные предметы. Сообщение о заминировании оказалось ложным.

Напомним, это уже не впервые минируют здание СБУ. Так, в начале марта уже поступало сообщение о минировании больницы и помещения Служи безопасности Украины.

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