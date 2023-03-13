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  • У Павлограді на смерть збили співробітника суду: родичі шукають свідків

У Павлограді на смерть збили співробітника суду: родичі шукають свідків

Сьогодні 11:41
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про У Павлограді на смерть збили співробітника суду: родичі шукають свідків

У п’ятницю, 3 березня, близько 18:00 у Павлограді на вулиці Дніпровській сталася аварія. Там жовтий автомобіль Fiat на швидкості збив на пішохідному переході співробітника Павлоградського міськрайонного суду Олександра Ткаченка.

Про це повідомляє портал “Павлоград.dp.ua”.

Родичі загиблого шукають свідків. Тому, якщо ви щось бачили або момент аварії засняв ваш відеореєстратор, звертайтеся за номерами: 093-508-01-90; 066-014-26-29; 102.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про У Павлограді на смерть збили співробітника суду: родичі шукають свідків

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині шукають водія, який наїхав на пішохода та втік.

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Новости Днепра про У Павлограді на смерть збили співробітника суду: родичі шукають свідківУкраїнська

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