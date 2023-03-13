У Павлограді на смерть збили співробітника суду: родичі шукають свідків

Потрібна ваша допомога!

У п’ятницю, 3 березня, близько 18:00 у Павлограді на вулиці Дніпровській сталася аварія. Там жовтий автомобіль Fiat на швидкості збив на пішохідному переході співробітника Павлоградського міськрайонного суду Олександра Ткаченка.

Про це повідомляє портал “Павлоград.dp.ua”.

Родичі загиблого шукають свідків. Тому, якщо ви щось бачили або момент аварії засняв ваш відеореєстратор, звертайтеся за номерами: 093-508-01-90; 066-014-26-29; 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині шукають водія, який наїхав на пішохода та втік.

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