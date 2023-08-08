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  • В Павлограде мужчина чуть не убил знакомого своей бывшей жены: приревновал

В Павлограде мужчина чуть не убил знакомого своей бывшей жены: приревновал

Сегодня 12:17
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Ужасный инцидент произошел ночью 7 августа в Павлограде на улице Почтовой.

Новости Днепра про В Павлограде мужчина чуть не убил знакомого своей бывшей жены: приревновал

23-летний мужчина около часа ночи пришел к своей бывшей жене. Оказалось, что дома женщина была не одна, поэтому подозреваемый устроил ссору, во время которой нанес не менее пяти ножевых ударов потерпевшему.

На место происшествия вызвали полицейских и медиков. Пострадавшего сразу госпитализировали в больницу.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе муж толкнул жену из-за ревности: она умерла.

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