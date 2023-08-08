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  • У Павлограді чоловік мало не вбив знайомого своєї колишньої дружини: приревнував

У Павлограді чоловік мало не вбив знайомого своєї колишньої дружини: приревнував

Сьогодні 12:17
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Жахливий інцидент стався вночі 7 серпня у Павлограді на вулиці Поштовій.

Новости Днепра про У Павлограді чоловік мало не вбив знайомого своєї колишньої дружини: приревнував

23-річний чоловік близько першої години ночі прийшов до своєї колишньої дружини. Виявилося, що вдома жінка була не сама, тому підозрюваний вчинив сварку, під час якої наніс не менше п’яти ножових ударів потерпілому.

На місце події викликали правоохоронців та медиків. Постраждалого відразу госпіталізували до лікарні.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. 

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі чоловік штовхнув дружину через ревнощі: вона померла.

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Новости Днепра про У Павлограді чоловік мало не вбив знайомого своєї колишньої дружини: приревнувавУкраїнська Новости Днепра про У Павлограді чоловік мало не вбив знайомого своєї колишньої дружини: приревнувавРусский

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