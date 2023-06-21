В парке Кривого Рога спасли мужчину, который не мог выбраться из воды

В Кривом Роге мужчина был в шаге от утопления.

Об этом сообщили в патрульной полиции Кривого Рога.

На днях к патрульным в Кривом Роге обратились горожане и рассказали, что в парке Гагарина в воде лежит человек и молит о помощи. Приехав на место происшествия, инспекторы действительно увидели мужчину, который не мог добраться до берега.

Через несколько минут патрульные достали из воды 46-летнего жителя Кривого Рога. На место происшествия стражи порядка вызвали карету скорой, мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали о том, что водолазы из Днепра достали из воды тело девушки.

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