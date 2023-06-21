В парке Кривого Рога спасли мужчину, который не мог выбраться из воды

Об этом сообщили в патрульной полиции Кривого Рога.
На днях к патрульным в Кривом Роге обратились горожане и рассказали, что в парке Гагарина в воде лежит человек и молит о помощи. Приехав на место происшествия, инспекторы действительно увидели мужчину, который не мог добраться до берега.
Через несколько минут патрульные достали из воды 46-летнего жителя Кривого Рога. На место происшествия стражи порядка вызвали карету скорой, мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Напомним, ранее мы писали о том, что водолазы из Днепра достали из воды тело девушки.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге начали отрезать воду автомойкам.
Через полтора месяца значительная часть Кривого Рога останется без воды.
Сегодня в 01:56 в Службу спасения сообщили о том, что…
Он самостоятельно обратился к соцработникам
В Днепре несколько трамваев изменят свой маршрут.
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 540 российских оккупантов, таким образом потери армии РФ в живой силе уже составили около 222 тысяч своих военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 35 дронов противника, 9 танков и 32 артсистемы.
21 июня 2023 года электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Днепре на улице Титова мужчина ограбил магазин и сбежал с места преступления без украденного.
Россияне продолжают терроризировать жителей Днепропетровской области.
Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.
Важно!
5 июня, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, героически погиб на никопольчанин, солдат Гулько Александр Владимирович.
В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во время купания в реке Днепр у улицы Набережная Заводского района города Каменское, девушка нырнула в воду и скрылась из виду.
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на вторник, 20 июня, погиб 21 человек.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!