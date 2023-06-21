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У парку Кривого Рогу врятували чоловіка, який не міг вибратися з води

Сьогодні 10:24
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У Кривому Розі чоловік був за крок від утоплення.

Новости Днепра про У парку Кривого Рогу врятували чоловіка, який не міг вибратися з води

Про це повідомили в патрульній поліції Кривого Рогу. 

Днями до патрульних в Кривому Розі звернулися містяни та розповіли, що у парку Гагаріна у воді лежить людина та благає про допомогу. Приїхавши на місце події, інспектори дійсно побачили чоловіка, який не міг дістатися до берега. 

Через декілька хвилин патрульні дістали з води 46-річного мешканця Кривого Рогу. На місце події охоронці порядку викликали карету швидкої, чоловіка шпиталізували до медичного закладу. Наразі його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водолази з Дніпра дістали з води тіло дівчини. 

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Новости Днепра про У парку Кривого Рогу врятували чоловіка, який не міг вибратися з водиУкраїнська Новости Днепра про У парку Кривого Рогу врятували чоловіка, який не міг вибратися з водиРусский

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