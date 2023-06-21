Нырнула в воду и исчезла: водолазы из Днепра достали из воды тело девушки

В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во время купания в реке Днепр у улицы Набережная Заводского района города Каменское, девушка нырнула в воду и скрылась из виду.

К месту происшествия направлены спасатели города Каменское и отделение водолазов-спасателей города Днепр.

По прибытию к месту вызова сотрудники Службы спасения «101» приступили к обследованию акватории реки Днепр. Тело девушки было обнаружено на глубине пять метров и в 15 метрах от берега.

Спасатели-водолазы с помощью водолазно-спасательного оборудования доставили тело девушки 2008 года рождения на берег и передали работникам Национальной полиции.

К месту происшествия привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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