В одном из городов Днепропетровской области анонсировали взрывы: детали

Сегодня, 5 декабря, в Кривом Роге прогремят взрывы, но без паники – они производственные.
Так, с 10:00 до 15:00 промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
По его словам, работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет. Поэтому если услышите громкие звуки, не пугайтесь. Но, пожалуйста, тревоги – не игнорируйте!
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