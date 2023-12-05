В одному із міст Дніпропетровщини анонсували вибухи: деталі

Без паніки - все під контролем!

Сьогодні, 5 грудня, у Кривому Розі лунатимуть вибухи, але без паніки – вони виробничі.

Так, з 10:00 до 15:00 промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає. Тому якщо буде чутно гучні звуки, не лякайтеся. Але, будь ласка, тривоги – не ігноруйте!

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