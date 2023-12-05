В одному із міст Дніпропетровщини анонсували вибухи: деталі

Сьогодні, 5 грудня, у Кривому Розі лунатимуть вибухи, але без паніки – вони виробничі.
Так, з 10:00 до 15:00 промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
За його словами, роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає. Тому якщо буде чутно гучні звуки, не лякайтеся. Але, будь ласка, тривоги – не ігноруйте!
Читайте також:
Автор:
Моторошний випадок стався в Зеленодольську.
У Нікополі весь день спостерігають за самотнім бараном.
Вже вдруге за день.
Важлива інформація!