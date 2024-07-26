За 30 тыс. грн зав. отделением больницы Кривого Рога должен был «договориться» об инвалидности военнообязанном

По данным следствия, подозреваемый получил от подлежащего мобилизации местного жителя неправомерную выгоду в размере 30 тыс грн.
40-летний врач-травматолог должен был оформить соответствующие документы с диагнозом и повлиять на должностных лиц врачебно-консультативной комиссии по получению «пациентом» группы инвалидности из-за наличия тяжелого хронического заболевания. Это позволило бы мужчине получить отсрочку от мобилизации.
22 июля медик был задержан во время передачи средств.
В ходе обысков по месту жительства и в автомобиле подозреваемого были изъяты документация, мобильные телефоны, черновые записи, денежные средства.
Врачу грозит штраф или от двух до пяти лет заключения.
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