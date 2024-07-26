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  • За 30 тыс. грн зав. отделением больницы Кривого Рога должен был «договориться» об инвалидности военнообязанном

За 30 тыс. грн зав. отделением больницы Кривого Рога должен был «договориться» об инвалидности военнообязанном

Сегодня 10:26
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Заведующего отделением одной из больниц Кривого Рога поймали на взятке.

Новости Днепра про За 30 тыс. грн зав. отделением больницы Кривого Рога должен был

По данным следствия, подозреваемый получил от подлежащего мобилизации местного жителя неправомерную выгоду в размере 30 тыс грн.

40-летний врач-травматолог должен был оформить соответствующие документы с диагнозом и повлиять на должностных лиц врачебно-консультативной комиссии по получению «пациентом» группы инвалидности из-за наличия тяжелого хронического заболевания. Это позволило бы мужчине получить отсрочку от мобилизации.

Новости Днепра про За 30 тыс. грн зав. отделением больницы Кривого Рога должен был

22 июля медик был задержан во время передачи средств.

В ходе обысков по месту жительства и в автомобиле подозреваемого были изъяты документация, мобильные телефоны, черновые записи, денежные средства.

Врачу грозит штраф или от двух до пяти лет заключения.

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