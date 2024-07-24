В Кривом Роге отец 7 детей просил суд освободить его от уплаты алиментов

Мужчина заявил, что даже не знал о разводе со своей женой, поскольку был на военной службе.

Дело мужчины, который просил освободить его от уплаты алиментов, рассматривал Долгинцевский районный суд Кривого Рога, пишет Кривой Рог LIFE.

Мужчина, отец 7 детей, находится на военной службе, а о том, что жена подала на развод, он даже не знал. Криворожец не согласен с решением об уплате ¼ части на содержание детей с 28 августа 2023 года, поскольку с 2019 года дети проживали с ним и он заботился об их воспитании и благосостоянии.

В суде мужчина заявил, что экс-жена ведет аморальный образ жизни, из-за чего ее задерживали правоохранители, а также женщина не уделяет внимания детям — это и стало причиной постоянных ссор супругов.

Впрочем, в суде женщина объяснила, что за последние годы улучшила жизнь своей семьи. Доказательством тому стали акты об обследовании условий проживания матери и 7 детей за подписью начальника отдела социальной защиты Трудолюбовского сельского совета. У детей есть надлежащие условия проживания, еда, одежда, места для обучения и отдыха и т.д.

Суд отказал мужчине в просьбе об освобождении его от алиментов. Отец продолжает платить определенную сумму на содержание своих семерых детей до достижения ими совершеннолетия.