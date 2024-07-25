На территории «Арселора» в Кривом Роге произошел пожар: пострадали рабочие

На предприятии в Кривом Роге произошел пожар.

В четверг, 25 июля, в городе Кривой Рог на предприятии ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в процессе производственной деятельности произошел пожар. Об этом сообщил глава Криворожского района Евгений Ситниченко.

На место возгорания сразу выехали бригады ГСЧС. В результате пожара на предприятии ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» пострадали трое мужчин 54, 50 и 48 лет. С ожогами средней тяжести их госпитализировали в больницу города Кривой Рог.

Причиной возгорания стала утечка смазки.

По состоянию на 17:24 пожар на предприятии ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» был ликвидирован.

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