На территории «Арселора» в Кривом Роге произошел пожар: пострадали рабочие

В четверг, 25 июля, в городе Кривой Рог на предприятии ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в процессе производственной деятельности произошел пожар. Об этом сообщил глава Криворожского района Евгений Ситниченко.
На место возгорания сразу выехали бригады ГСЧС. В результате пожара на предприятии ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» пострадали трое мужчин 54, 50 и 48 лет. С ожогами средней тяжести их госпитализировали в больницу города Кривой Рог.
Причиной возгорания стала утечка смазки.
По состоянию на 17:24 пожар на предприятии ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» был ликвидирован.
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