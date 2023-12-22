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  • В Никополе трое подростков в балаклавах напали на своего сверстника, чтобы украсть iPhone

В Никополе трое подростков в балаклавах напали на своего сверстника, чтобы украсть iPhone

Сегодня 08:30
просмотров

24 ноября в Никополе возле одной из остановок общественного транспорта трое подростков увидели в руках 17-летнего парня iPhone и решили его ограбить.

Новости Днепра про В Никополе трое подростков в балаклавах напали на своего сверстника, чтобы украсть iPhone

Злоумышленники в балаклавах подбежали к потерпевшему и запрыскали ему глаза перцовым баллончиком. Парень начал убегать, но один из нападавших подбежал к нему и нанес несколько ударов кулаками. Затем стащил куртку с потерпевшего, в которой находился мобильный телефон.

Всего злоумышленники отобрали у 17-летнего парня вещей почти на 50 тысяч гривен.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители разыскали преступников. 20 декабря им сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Похищенные вещи вернули владельцу.

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Новости Днепра про В Никополе трое подростков в балаклавах напали на своего сверстника, чтобы украсть iPhoneУкраїнська Новости Днепра про В Никополе трое подростков в балаклавах напали на своего сверстника, чтобы украсть iPhoneРусский

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