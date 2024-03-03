В небе над Криворожским районом сбили вражескую ракету

Ракета была сбита в Криворожском районе области.

Захватите с собой зонт!

Днепр – один из самых криминальных городов Восточной Европы.

И такое бывает!

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