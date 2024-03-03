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В небе над Криворожским районом сбили вражескую ракету

Сегодня 21:32
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Новости Днепра про В небе над Криворожским районом сбили вражескую ракету

Вечером 3 марта подразделение Воздушного командования «Схід» уничтожило над Днепропетровщиной управляемую авиационную ракету Х-59. 

Новости Днепра про В небе над Криворожским районом сбили вражескую ракету

Ракета была сбита в Криворожском районе области.

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