В небе над Криворожским районом сбили вражескую ракету

Вечером 3 марта подразделение Воздушного командования «Схід» уничтожило над Днепропетровщиной управляемую авиационную ракету Х-59.
Ракета была сбита в Криворожском районе области.
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