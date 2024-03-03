Враг ночью нанес ракетный удар по Днепру: в ОВА сообщили о последствиях

Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Днепру.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Беспокойная ночь для Днепропетровщины. Но главное – без жертв. После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь чрезвычайники обуздали, — заявил глава ОВА.

Также неспокойно было и в других общинах Днепропетровской области.

Враг направил дрон-камикадзе на Никополь и готовил по артиллерии по Мировской и Красногригоревской общинам. В результате удара поврежден дачный дом.

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