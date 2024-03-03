Днепр-1″ одержал минимальную победу над «Оболонью» на выезде

Игра не была слишком богата голевыми шансами.
В первом тайме хозяева удачно играли в обороне и мало позволяли сделать подопечным Максимова.
Киевский коллектив рассчитывал только на единичные контратаки и стандартные положения.
Игру серьезно изменил гол, который на 38-й минуте забил Филиппов. На подаче углового нападающий добил мяч в сетку после удара Сарапия.
Во втором тайме уже Днепр играл «по счету», а у киевлян мало что получалось в атаке.
После победы СК Днепр-1 вышел на первое место в таблице, но у «Кривбасса», «Динамо» и «Шахтера» есть еще несколько матчей в запасе.
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Козенко Антон
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