Днепр-1″ одержал минимальную победу над «Оболонью» на выезде

СК Днепр-1 минимально одолел на выезде одного из аутсайдеров первенства Оболонь.

Игра не была слишком богата голевыми шансами.

В первом тайме хозяева удачно играли в обороне и мало позволяли сделать подопечным Максимова.

Киевский коллектив рассчитывал только на единичные контратаки и стандартные положения.

Игру серьезно изменил гол, который на 38-й минуте забил Филиппов. На подаче углового нападающий добил мяч в сетку после удара Сарапия.

Во втором тайме уже Днепр играл «по счету», а у киевлян мало что получалось в атаке.

После победы СК Днепр-1 вышел на первое место в таблице, но у «Кривбасса», «Динамо» и «Шахтера» есть еще несколько матчей в запасе.

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