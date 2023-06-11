В Кривом Роге задержали мошенника, обманывавшего людей на OLX: детали схемы

Он обманывал людей из разных регионов Украины.

Как сообщили в областной полиции, в Кривом Роге разоблачили 28-летнего местного жителя, который обманывал людей.

Схема была проста. По данным следствия, мошенник размещал на OLX объявления о продаже разных товаров, но получив предоплату или часть денег – исчезал и больше не выходил на связь. Предварительно известно, что он обманул 14 человек из разных областей Украины, но количество обманутых может быть больше.

Во время обысков дома у подозреваемого полицейские обнаружили 8 мобильных телефонов, 44 сим-карты, банковские карты и компьютеры. Изъятые вещественные доказательства были направлены на проведение экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о оглашении фигуранту о подозрении. Следственные действия продолжаются.

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