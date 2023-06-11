У Кривому Розі затримали шахрая, який обманював людей на OLX: деталі схеми

Як повідомили в обласній поліції, у Кривому Розі викрили 28-річного місцевого мешканця, який ошукував людей.
Схема була проста. За даними слідства, шахрай розміщував на OLX оголошення про продаж різних товарів, але отримавши передоплату чи частину грошей – зникав і більше не виходив на зв’язок. Попередньо відомо, що криворіжанин обманув 14 людей з різних областей України, але кількість ошуканих може бути більшою.
Під час обшуків вдома у підозрюваного поліціянти знайшли 8 мобільних телефонів, 44 сім-картки, банківські карти та комп’ютери. Вилучені речові докази направили на проведення експертизи.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Слідчі дії тривають.
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