В Кривом Роге во время пожара женщина и трое детей получили ожоги и отравились продуктами горения

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения. Пламя мгновенно охватило жилые помещения и распространилось на крышу.
Возгорание локализовали в 04:17 и ликвидировали в 05:15. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, повредил конструкции дома. Общая площадь пожара составила 56 кв. м.
К сожалению, в результате пострадали 4 человека: 32-летняя женщина и 3 ребенка: 2011, 2016 и 2018 годов рождения. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, предварительные диагнозы – отравление продуктами горения и частичные ожоги.
К тушению возгорания привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горел жилой дом.
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