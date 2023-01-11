В Кривом Роге во время пожара женщина и трое детей получили ожоги и отравились продуктами горения

Сегодня, 11 января, в 03:42 на линию «101» сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме по улице Ладожская в Кривом Роге.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения. Пламя мгновенно охватило жилые помещения и распространилось на крышу.

Возгорание локализовали в 04:17 и ликвидировали в 05:15. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, повредил конструкции дома. Общая площадь пожара составила 56 кв. м.

К сожалению, в результате пострадали 4 человека: 32-летняя женщина и 3 ребенка: 2011, 2016 и 2018 годов рождения. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, предварительные диагнозы – отравление продуктами горения и частичные ожоги.

К тушению возгорания привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горел жилой дом.

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