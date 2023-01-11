Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу: ранен 26-летний мужчина

К сожалению, пострадал 26-летний мужчина. Его доставили в больницу – готовят к операции.

Об этом сообщил председатель ДнепрОВА Валентин Резниченко.

Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу.

Сегодня днем ​​россияне снова обстреляли Никопольщину.

Сегодня, 10 января, в Днепре на Новом мосту произошла авария.

Сообщаем, действуют ли в Днепре и области графики отключения света.

Сегодня, 11 января, в Днепре и области ввели экстренные отключения…

Когда нужно платить за разбитый товар в супермаркетах: ответ Госпродпотребслужбы В супермаркетах Днепра часто можно увидеть таблички у камер хранения, где говорится, что: «администрация не несет ответственности если с вашими вещами что-то случится». Но в Госпродпотребслужбе иного мнения. Также часто в магазинах просят покупателей заплатить за нечаянно разбитый ими товар.… просмотров

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