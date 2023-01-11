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Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу: ранен 26-летний мужчина

Сегодня 12:43
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Сегодня днем ​​россияне снова обстреляли Никопольщину.

Новости Днепра про Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу: ранен 26-летний мужчина

Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу.

Об этом сообщил председатель ДнепрОВА Валентин Резниченко.

К сожалению, пострадал 26-летний мужчина. Его доставили в больницу – готовят к операции.

Также российские снаряды повредили дома. Детали уточняются.

Новости Днепра про Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу: ранен 26-летний мужчина

Новости Днепра про Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу: ранен 26-летний мужчина

Новости Днепра про Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу: ранен 26-летний мужчина

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Новости Днепра про Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу: ранен 26-летний мужчинаУкраїнська Новости Днепра про Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу: ранен 26-летний мужчинаРусский

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