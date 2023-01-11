Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу: ранен 26-летний мужчина

Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу.
Об этом сообщил председатель ДнепрОВА Валентин Резниченко.
К сожалению, пострадал 26-летний мужчина. Его доставили в больницу – готовят к операции.
Также российские снаряды повредили дома. Детали уточняются.
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