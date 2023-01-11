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  • У Кривому Розі під час пожежі жінка та троє дітей отримали опіки та отруїлися продуктами горіння

У Кривому Розі під час пожежі жінка та троє дітей отримали опіки та отруїлися продуктами горіння

Сьогодні 10:08
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Сьогодні, 11 січня, о 03.42 на лінію «101» повідомили про пожежу в одноповерховому житловому будинку на вулиці Ладозька у Кривому Розі.

Новости Днепра про У Кривому Розі під час пожежі жінка та троє дітей отримали опіки та отруїлися продуктами горіння

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння. Полум’я миттєво охопило житлові приміщення оселі та поширилось на дах.

Займання локалізували о 04:17 та ліквідували о 05:15. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив конструкції будинку. Загальна площа пожежі склала 56 кв. м.

На жаль, у результаті постраждали 4 людини: 32-річна жінка та 3 дитини: 2011, 2016 та 2018 років народження. Постраждалих госпіталізували до медичних закладів, попередні діагнози – отруєння продуктами горіння та часткові опіки.

До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі горів житловий будинок

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Новости Днепра про У Кривому Розі під час пожежі жінка та троє дітей отримали опіки та отруїлися продуктами горінняУкраїнська

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