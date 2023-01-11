У Кривому Розі під час пожежі жінка та троє дітей отримали опіки та отруїлися продуктами горіння

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння. Полум’я миттєво охопило житлові приміщення оселі та поширилось на дах.
Займання локалізували о 04:17 та ліквідували о 05:15. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив конструкції будинку. Загальна площа пожежі склала 56 кв. м.
На жаль, у результаті постраждали 4 людини: 32-річна жінка та 3 дитини: 2011, 2016 та 2018 років народження. Постраждалих госпіталізували до медичних закладів, попередні діагнози – отруєння продуктами горіння та часткові опіки.
До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі горів житловий будинок.
Читайте також:
Автор:
Поліціянти встановили від чого загинули хлопчики з Кривого Рогу, яких…
Світла пам'ять!
Сьогодні, 10 січня, о 06:40 на лінію «101» повідомили про…
На кордоні з Польщею затримали проросійськи налаштовану мешканку Нікополя.