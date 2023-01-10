Пламя выбивалось с крыши: в Днепре горел жилой дом

Сегодня, 10 января, в 06:40 на линию «101» сообщили о возгорании частного дома по улице Нарвской.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что с крыши двухэтажного жилого дома выбивается пламя. Сотрудники ГСЧС попали внутрь дома и приступили к тушению возгорания. Пожар локализовали в 07:53 и ликвидировали в 09:20.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, облицовку стен, крышу и перекрытие дома. Общая площадь пожара составила 113 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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