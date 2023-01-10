Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пламя выбивалось с крыши: в Днепре горел жилой дом

Сегодня 16:12
просмотров

Сегодня, 10 января, в 06:40 на линию «101» сообщили о возгорании частного дома по улице Нарвской.

Новости Днепра про Пламя выбивалось с крыши: в Днепре горел жилой дом

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что с крыши двухэтажного жилого дома выбивается пламя. Сотрудники ГСЧС попали внутрь дома и приступили к тушению возгорания. Пожар локализовали в 07:53 и ликвидировали в 09:20.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, облицовку стен, крышу и перекрытие дома. Общая площадь пожара составила 113 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про Пламя выбивалось с крыши: в Днепре горел жилой дом

Новости Днепра про Пламя выбивалось с крыши: в Днепре горел жилой дом

Читайте также:

Новости Днепра про Пламя выбивалось с крыши: в Днепре горел жилой домУкраїнська Новости Днепра про Пламя выбивалось с крыши: в Днепре горел жилой домРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Прикарпатье житель Днепра ранил ножом 15-летнего парня, который вмешался в драку
    Новости Днепра
    Сегодня 14:57
    На Прикарпатье житель Днепра ранил ножом 15-летнего парня, который вмешался в драку

    6 января в обед на линию «102» поступило сообщение о…

    Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:52
    Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)

    В Днепре сохранилось не так много старинных домов, а тех,…

    Рисунок художника из Днепра появился на 5-долларовой монете тихоокеанского государства Ниуэ
    Новости Днепра
    Сегодня 14:11
    Рисунок художника из Днепра появился на 5-долларовой монете тихоокеанского государства Ниуэ

    Коллекционную монету изготовили по дизайну днепровского художника.

    Про пса Патрона сняли мультсериал: где можно посмотреть первый эпизод
    Новости Днепра
    Сегодня 13:36
    Про пса Патрона сняли мультсериал: где можно посмотреть первый эпизод

    Известный пес-сапер Патрон стал героем одноименного приключенческого мультсериала.

    Последние новости

    Опустились на одно: Украина заняла 36-е место в рейтинге «привлекательности» паспортов
    Опустились на одно: Украина заняла 36-е место в рейтинге «привлекательности» паспортов

    Украинский паспорт занял 36-е место в рейтинге Henley Passport.

    Сегодня 16:52
    просмотров
    Поклонницу РФ из Никополя задержали на границе, когда та пыталась сбежать в Польшу
    Поклонницу РФ из Никополя задержали на границе, когда та пыталась сбежать в Польшу

    На границе с Польшей задержали пророссийски настроенную жительницу Никополя.

    Сегодня 15:37
    просмотров
    На Прикарпатье житель Днепра ранил ножом 15-летнего парня, который вмешался в драку
    На Прикарпатье житель Днепра ранил ножом 15-летнего парня, который вмешался в драку

    6 января в обед на линию «102» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Микуличина происходит конфликт между компанией мужчин – один из участников получил ножевое ранение.

    Сегодня 14:57
    1
    просмотров
    Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)
    Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)

    В Днепре сохранилось не так много старинных домов, а тех, что были отреставрированы и сегодня живут новой жизнью – еще меньше. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как более 100 лет назад выглядел трехэтажный дом, где сегодня находится один из самых известных…

    Сегодня 14:52
    просмотров
    Искандер и Джавелина: самые необычные имена, которые давали украинским детям в 2022 году
    Искандер и Джавелина: самые необычные имена, которые давали украинским детям в 2022 году

    В 2022 году украинские родители отметились креативностью в выборе имен.

    Сегодня 14:49
    просмотров
    Рисунок художника из Днепра появился на 5-долларовой монете тихоокеанского государства Ниуэ
    Рисунок художника из Днепра появился на 5-долларовой монете тихоокеанского государства Ниуэ

    Коллекционную монету изготовили по дизайну днепровского художника.

    Сегодня 14:11
    0
    просмотров
    Про пса Патрона сняли мультсериал: где можно посмотреть первый эпизод
    Про пса Патрона сняли мультсериал: где можно посмотреть первый эпизод

    Известный пес-сапер Патрон стал героем одноименного приключенческого мультсериала.

    Сегодня 13:36
    0
    просмотров
    В Днепре популярные автобусы снова будут курсировать по привычным маршрутам
    В Днепре популярные автобусы снова будут курсировать по привычным маршрутам

    В Днепре автобусы вернулись на привычные маршруты

    Сегодня 13:31
    просмотров
    Жизнь продолжается: в Днепре за минувшие сутки родилось 18 младенцев
    Жизнь продолжается: в Днепре за минувшие сутки родилось 18 младенцев

    Несмотря на войну, жизнь побеждает!

    Сегодня 12:56
    1
    просмотров
    В полусознании звал дочь и жену: в больнице Днепра спасают бойца с оторванными ногами
    В полусознании звал дочь и жену: в больнице Днепра спасают бойца с оторванными ногами

    В больнице Днепра лечат раненого бойца.

    Сегодня 12:55
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх