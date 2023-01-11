Тела доставали родители: на Днепропетровщине брат с сестрой погибли, провалившись под лед.

Трагедия произошла в Глееватской общине, сообщил начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко.
По его словам, вечером 10 января двое детей пошли гулять на пруд и провалились под лед. К сожалению, братик с сестрой погибли. Из водоема их тела достали родители.
Известно, что старшему мальчику было 9 лет, а его младшей сестренке 5 лет.
Евгений Ситниченко просит родителей поговорить со своими детьми, чтобы те не выходили на лед. Несмотря на сильные морозы, вода недостаточно промерзла, чтобы можно было безопасно выходить на лед.
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