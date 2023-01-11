Тела доставали родители: на Днепропетровщине брат с сестрой погибли, провалившись под лед.

В Криворожском районе дети провалились под лед и погибли.

Трагедия произошла в Глееватской общине, сообщил начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

По его словам, вечером 10 января двое детей пошли гулять на пруд и провалились под лед. К сожалению, братик с сестрой погибли. Из водоема их тела достали родители.

Известно, что старшему мальчику было 9 лет, а его младшей сестренке 5 лет.

Евгений Ситниченко просит родителей поговорить со своими детьми, чтобы те не выходили на лед. Несмотря на сильные морозы, вода недостаточно промерзла, чтобы можно было безопасно выходить на лед.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: