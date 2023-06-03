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В Кривом Роге в реке утонул мужчина

Сегодня 10:32
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Сегодня утром в Кривом Роге возле улицы Героев полка «Азов» в реке Саксагань обнаружили тело мужчины.

Новости Днепра про В Кривом Роге в реке утонул мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия прибыли спасатели, они установили, что в метре от берега находится мужчина без признаков жизни.

ГСЧС-ники в присутствии полицейских с помощью пожарно-спасательного снаряжения достали из водоема погибшего. Его данные устанавливаются.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

Новости Днепра про В Кривом Роге в реке утонул мужчина

Пожалуйста, берегите себя и своих родных!

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