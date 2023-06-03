В Кривом Роге в реке утонул мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия прибыли спасатели, они установили, что в метре от берега находится мужчина без признаков жизни.
ГСЧС-ники в присутствии полицейских с помощью пожарно-спасательного снаряжения достали из водоема погибшего. Его данные устанавливаются.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
Пожалуйста, берегите себя и своих родных!
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