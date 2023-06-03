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  • Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария

Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария

Сегодня 10:54
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В Индии в пятницу, 2 июня, в 19:20 по местному времени (около 17:00 по Киеву) недалеко от города Баласор произошла масштабная железнодорожная авария.

Новости Днепра про Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария

По предварительной информации, скорый поезд «Шалимар-Коромандель» сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другом пути, которым следовал экспресс «Эсвантпур-Хаора». Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, стоявшим рядом на путях.

Об этом сообщают СМИ.

Новости Днепра про Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария

Новости Днепра про Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария

По меньшей мере 288 человек погибли, около 900 получили травмы различной тяжести.

Как заявили представители железной дороги, на месте трагедии уже завершена спасательная операция и начались восстановительные работы.

Ночью на месте аварии работали 1200 спасателей со 115 машинами скорой помощи, 50 автобусами и 45 мобильными медицинскими пунктами.

Субботу, 3 июня, в штате объявили днем ​​траура.

Новости Днепра про Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария

Новости Днепра про Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария

Читайте также:

Новости Днепра про Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная аварияУкраїнська Новости Днепра про Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная аварияРусский

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