Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария

По предварительной информации, скорый поезд «Шалимар-Коромандель» сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другом пути, которым следовал экспресс «Эсвантпур-Хаора». Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, стоявшим рядом на путях.
Об этом сообщают СМИ.
По меньшей мере 288 человек погибли, около 900 получили травмы различной тяжести.
Как заявили представители железной дороги, на месте трагедии уже завершена спасательная операция и начались восстановительные работы.
Ночью на месте аварии работали 1200 спасателей со 115 машинами скорой помощи, 50 автобусами и 45 мобильными медицинскими пунктами.
Субботу, 3 июня, в штате объявили днем траура.
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