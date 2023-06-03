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У Кривому Розі в річці втопився чоловік

Сьогодні 10:32
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Сьогодні вранці у Кривому Розі поблизу вулиці Героїв полку «Азов» у річці Саксагань виявили тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Кривому Розі в річці втопився чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події прибули рятувальники, вони встановили, що на відстані одного метру від берега знаходиться чоловік без ознак життя.

ДСНС-ники в присутності поліцейських за допомогою пожежно-рятувального спорядження дістали з водойми загиблого. Його дані встановлюються.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про У Кривому Розі в річці втопився чоловік

Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних!

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Новости Днепра про У Кривому Розі в річці втопився чоловікУкраїнська

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