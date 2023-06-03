В Днепре «заминировали» поезд метро, ​​военкоматы, здание ОГА, банки, школы и больницы: проверили почти 300 объектов

Только за минувшие сутки в call-центр СБУ поступило три сообщения о заминировании в городе.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
В первом сообщении говорилось о взрывчатке в зданиях городских судов, СБУ, помещении редакции «Днепр Оперативный» и больницах. Правоохранители обследовали 55 объектов: 38 больниц, здание СБУ, 14 судебных учреждений, аэропорт и помещение редакции «Днепр Оперативный».
Во втором было указано о заминировании здания администрации, военкоматов, аэропорта и поезда на красной ветке метро. Правоохранители проверили 12 объектов: аэропорт, здания СБУ и ОГА, 8 территориальных центров комплектования, поезд метро.
И в третьем было сказано о заминировании торговых центров, детских садов, школ и банков. Полицейские проверили 230 объектов: 32 ТЦ, 154 учебных заведения, 44 банка.
Во всех трех случаях информация не подтвердилась, каких-либо взрывных и опасных устройств не обнаружено.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
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