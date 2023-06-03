Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре «заминировали» поезд метро, ​​военкоматы, здание ОГА, банки, школы и больницы: проверили почти 300 объектов

В Днепре «заминировали» поезд метро, ​​военкоматы, здание ОГА, банки, школы и больницы: проверили почти 300 объектов

Сегодня 09:26
просмотров

"Минеры" снова активизировались.

Новости Днепра про В Днепре

Только за минувшие сутки в call-центр СБУ поступило три сообщения о заминировании в городе.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В первом сообщении говорилось о взрывчатке в зданиях городских судов, СБУ, помещении редакции «Днепр Оперативный» и больницах. Правоохранители обследовали 55 объектов: 38 больниц, здание СБУ, 14 судебных учреждений, аэропорт и помещение редакции «Днепр Оперативный».

Во втором было указано о заминировании здания администрации, военкоматов, аэропорта и поезда на красной ветке метро. Правоохранители проверили 12 объектов: аэропорт, здания СБУ и ОГА, 8 территориальных центров комплектования, поезд метро.

И в третьем было сказано о заминировании торговых центров, детских садов, школ и банков. Полицейские проверили 230 объектов: 32 ТЦ, 154 учебных заведения, 44 банка.

Во всех трех случаях информация не подтвердилась, каких-либо взрывных и опасных устройств не обнаружено.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре Українська Новости Днепра про В Днепре Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Данилов посоветовал нардепу из Днепра убираться из политики после его отказа переходить на украинский в эфире новостей
    Новости Днепра
    Сегодня 11:57
    Данилов посоветовал нардепу из Днепра убираться из политики после его отказа переходить на украинский в эфире новостей

    Недавно нардеп из Днепра Максим Бужанский попал в языковой скандал.

    Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 09:56
    Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт

    Важная информация!

    Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня
    Новости Днепра
    Сегодня 08:53
    Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня

    Сегодня ночью жители Днепра и области смогли наконец выспаться.

    Вечная слава Герою: в бою за Украину погиб 40-летний Игорь Хитушко из Каменского
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Вечная слава Герою: в бою за Украину погиб 40-летний Игорь Хитушко из Каменского

    Защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания…

    Последние новости

    На Днепропетровщине на блокпосту остановили мужчину с оружием: комментарий полиции
    На Днепропетровщине на блокпосту остановили мужчину с оружием: комментарий полиции

    29 мая на блокпосту в Днепропетровской области правоохранители остановили для проверки авто.

    Сегодня 12:51
    0
    просмотров
    Данилов посоветовал нардепу из Днепра убираться из политики после его отказа переходить на украинский в эфире новостей
    Данилов посоветовал нардепу из Днепра убираться из политики после его отказа переходить на украинский в эфире новостей

    Недавно нардеп из Днепра Максим Бужанский попал в языковой скандал.

    Сегодня 11:57
    0
    просмотров
    Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария
    Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария

    В Индии в пятницу, 2 июня, в 19:20 по местному времени (около 17:00 по Киеву) недалеко от города Баласор произошла масштабная железнодорожная авария.

    Сегодня 10:54
    0
    просмотров
    Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт
    Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт

    Важная информация!

    Сегодня 09:56
    0
    просмотров
    В Днепре на Титова ночью горела квартира: подробности от ГСЧС
    В Днепре на Титова ночью горела квартира: подробности от ГСЧС

    Сегодня ночью, 3 июня, на улице Титова горела квартира.

    Сегодня 09:09
    0
    просмотров
    Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня
    Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня

    Сегодня ночью жители Днепра и области смогли наконец выспаться.

    Сегодня 08:53
    0
    просмотров
    Погода на 3 июня: в Днепре облачно, возможен дождь
    Погода на 3 июня: в Днепре облачно, возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Вечная слава Герою: в бою за Украину погиб 40-летний Игорь Хитушко из Каменского
    Вечная слава Герою: в бою за Украину погиб 40-летний Игорь Хитушко из Каменского

    Защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 40-летний Хитушко Игорь.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Самбистка с Днепровщины завоевала золото в Сербии
    Самбистка с Днепровщины завоевала золото в Сербии

    Изабелла Лось – самбистка из Кривого Рога представила Украину на соревнованиях в Белграде и завоевала золото.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепре огромное дерево рухнуло на припаркованные автомобили
    В Днепре огромное дерево рухнуло на припаркованные автомобили

    На улице Калиновой дерево упало на машины.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх