Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Данилов посоветовал нардепу из Днепра убираться из политики после его отказа переходить на украинский в эфире новостей

Данилов посоветовал нардепу из Днепра убираться из политики после его отказа переходить на украинский в эфире новостей

Сегодня 11:57
просмотров

Недавно нардеп из Днепра Максим Бужанский попал в языковой скандал.

Новости Днепра про Данилов посоветовал нардепу из Днепра убираться из политики после его отказа переходить на украинский в эфире новостей

Во время прямого включения в эфире телеканала «Киев24» депутат отказался перейти на украинский язык и вербально «напал» на журналиста, который попросил его это сделать. Подробности здесь.

Вскоре скандал набрал обороты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал выступление на русском языке нардепа Максима Бужанского от «Слуги народа». И посоветовал ему убираться из политики.

Недобиткам т.н. «русского мира», которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на «русскам», не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам, — написал он.

Новости Днепра про Данилов посоветовал нардепу из Днепра убираться из политики после его отказа переходить на украинский в эфире новостей

Впрочем, на этом история не закончилась. Бужанский решил отреагировать на критику Данилова и опубликовал соответствующий пост в Telegram. 

Рекомендовал бы Данилову где-то узнать о том, что написано в Конституции Украины и научиться уважать ее, ознакомиться с содержанием 161 статьи Уголовного Кодекса Украины, прекратить совершать поступки и делать заявления, идущие вразрез с процессом вступления Украины в Европейский Союз. И научиться уважать сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан, русскоязычных, точно так же, как и сам Данилов, которые на своем родном языке являются никак не меньшими патриотами Украины, чем он. Который, по его словам, знал о предстоящей российской агрессии еще в сентябре 2021 года, но никому об этом не сказал, и не предпринял никаких действий, направленных на предотвращение агрессии, чем очевидно и безусловно помог рф. Кому быть депутатом Верховной Рады, а кому нет, решают украинские граждане-избиратели, а не случайный чиновник, пытающийся найти повод отомстить за неоднократную острую критику, справедливо звучавшую в его адрес. Уважение к Украине начинается с уважения ко всем её гражданам, к её Конституции и законам, к свободе совести, за которую миллионы украинцев погибали веками, и, к сожалению, продолжают погибать вот уже девять лет. Всё это господину секретарю СНБО необходимо наконец-то понять. И прекратить подыгрывать военным преступникам — путину и его банде, раскалывая страну, — написал Бужанский.

Правда, свой пост он сделал на русском.

Новости Днепра про Данилов посоветовал нардепу из Днепра убираться из политики после его отказа переходить на украинский в эфире новостей

Читайте также:

Новости Днепра про Данилов посоветовал нардепу из Днепра убираться из политики после его отказа переходить на украинский в эфире новостейУкраїнська Новости Днепра про Данилов посоветовал нардепу из Днепра убираться из политики после его отказа переходить на украинский в эфире новостейРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 09:56
    Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт

    Важная информация!

    В Днепре «заминировали» поезд метро, ​​военкоматы, здание ОГА, банки, школы и больницы: проверили почти 300 объектов
    Новости Днепра
    Сегодня 09:26
    В Днепре «заминировали» поезд метро, ​​военкоматы, здание ОГА, банки, школы и больницы: проверили почти 300 объектов

    "Минеры" снова активизировались.

    Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня
    Новости Днепра
    Сегодня 08:53
    Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня

    Сегодня ночью жители Днепра и области смогли наконец выспаться.

    Вечная слава Герою: в бою за Украину погиб 40-летний Игорь Хитушко из Каменского
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Вечная слава Герою: в бою за Украину погиб 40-летний Игорь Хитушко из Каменского

    Защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания…

    Последние новости

    На Днепропетровщине на блокпосту остановили мужчину с оружием: комментарий полиции
    На Днепропетровщине на блокпосту остановили мужчину с оружием: комментарий полиции

    29 мая на блокпосту в Днепропетровской области правоохранители остановили для проверки авто.

    Сегодня 12:51
    0
    просмотров
    Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария
    Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария

    В Индии в пятницу, 2 июня, в 19:20 по местному времени (около 17:00 по Киеву) недалеко от города Баласор произошла масштабная железнодорожная авария.

    Сегодня 10:54
    0
    просмотров
    Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт
    Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт

    Важная информация!

    Сегодня 09:56
    0
    просмотров
    В Днепре «заминировали» поезд метро, ​​военкоматы, здание ОГА, банки, школы и больницы: проверили почти 300 объектов
    В Днепре «заминировали» поезд метро, ​​военкоматы, здание ОГА, банки, школы и больницы: проверили почти 300 объектов

    "Минеры" снова активизировались.

    Сегодня 09:26
    0
    просмотров
    В Днепре на Титова ночью горела квартира: подробности от ГСЧС
    В Днепре на Титова ночью горела квартира: подробности от ГСЧС

    Сегодня ночью, 3 июня, на улице Титова горела квартира.

    Сегодня 09:09
    0
    просмотров
    Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня
    Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня

    Сегодня ночью жители Днепра и области смогли наконец выспаться.

    Сегодня 08:53
    0
    просмотров
    Погода на 3 июня: в Днепре облачно, возможен дождь
    Погода на 3 июня: в Днепре облачно, возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Вечная слава Герою: в бою за Украину погиб 40-летний Игорь Хитушко из Каменского
    Вечная слава Герою: в бою за Украину погиб 40-летний Игорь Хитушко из Каменского

    Защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 40-летний Хитушко Игорь.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Самбистка с Днепровщины завоевала золото в Сербии
    Самбистка с Днепровщины завоевала золото в Сербии

    Изабелла Лось – самбистка из Кривого Рога представила Украину на соревнованиях в Белграде и завоевала золото.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепре огромное дерево рухнуло на припаркованные автомобили
    В Днепре огромное дерево рухнуло на припаркованные автомобили

    На улице Калиновой дерево упало на машины.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх