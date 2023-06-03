Данилов посоветовал нардепу из Днепра убираться из политики после его отказа переходить на украинский в эфире новостей

Во время прямого включения в эфире телеканала «Киев24» депутат отказался перейти на украинский язык и вербально «напал» на журналиста, который попросил его это сделать. Подробности здесь.
Вскоре скандал набрал обороты.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал выступление на русском языке нардепа Максима Бужанского от «Слуги народа». И посоветовал ему убираться из политики.
Недобиткам т.н. «русского мира», которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на «русскам», не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам, — написал он.
Впрочем, на этом история не закончилась. Бужанский решил отреагировать на критику Данилова и опубликовал соответствующий пост в Telegram.
Рекомендовал бы Данилову где-то узнать о том, что написано в Конституции Украины и научиться уважать ее, ознакомиться с содержанием 161 статьи Уголовного Кодекса Украины, прекратить совершать поступки и делать заявления, идущие вразрез с процессом вступления Украины в Европейский Союз. И научиться уважать сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан, русскоязычных, точно так же, как и сам Данилов, которые на своем родном языке являются никак не меньшими патриотами Украины, чем он. Который, по его словам, знал о предстоящей российской агрессии еще в сентябре 2021 года, но никому об этом не сказал, и не предпринял никаких действий, направленных на предотвращение агрессии, чем очевидно и безусловно помог рф. Кому быть депутатом Верховной Рады, а кому нет, решают украинские граждане-избиратели, а не случайный чиновник, пытающийся найти повод отомстить за неоднократную острую критику, справедливо звучавшую в его адрес. Уважение к Украине начинается с уважения ко всем её гражданам, к её Конституции и законам, к свободе совести, за которую миллионы украинцев погибали веками, и, к сожалению, продолжают погибать вот уже девять лет. Всё это господину секретарю СНБО необходимо наконец-то понять. И прекратить подыгрывать военным преступникам — путину и его банде, раскалывая страну, — написал Бужанский.
Правда, свой пост он сделал на русском.
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