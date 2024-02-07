В Кривом Роге в реке утонул мужчина: детали от ГСЧС

Сегодня ночью, 7 февраля, на линию «101» позвонили правоохранители. Они сообщили, что возле улицы Каспийской в Кривом Роге в реке Саксагань обнаружено тело человека.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что тело мужчины находится в 10 м от берега. Его достали и передали правоохранителям. Личность погибшего устанавливают.
Напомним, ранее мы писали, что в Криворожском районе вода унесла жизнь 43-летнего мужчины.
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