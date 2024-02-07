У Кривому Розі в річці потонув чоловік: деталі від ДСНС

Загиблого передали представникам поліції.

Сьогодні вночі, 7 лютого, на лінію “101” зателефонували правоохоронці. Вони повідомили, що поблизу вулиці Каспійська у Кривому Розі у річці Саксагань виявлено тіло людини.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що тіло чоловіка знаходиться на відстані 10 м від берега. Його дістали та передали правоохоронцям. Особу загиблого встановлюють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Криворізькому районі вода забрала життя 43-річного чоловіка.

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