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  • “Сусід покликав на чай”: у Дніпрі бабуся дитини, яку підпалив пенсіонер, розповіла деталі інциденту

“Сусід покликав на чай”: у Дніпрі бабуся дитини, яку підпалив пенсіонер, розповіла деталі інциденту

Сьогодні 20:57
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У Дніпрі від опіків лікують хлопця, якого підпалив сусід-пенсіонер.

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До лікарні 13-річний хлопець потрапив 5 лютого, повідомляє “Суспільне”. 

Як розповіла бабуся дитини, інцидент стався ще 31 січня. Онук пішов до сусіда по дачі, який запросив його на чай. Родина була у хороших стосунках з чоловіком, тому хлопець без вагань погодився. 

Однак чаювання завершилося опіками ніг у дитини. У якийсь момент сусід вилив на хлопця займисту речовину і підпалив. 

Сусід на дачі запросив дитину чай попити. Дитина і зайшла до нього на дачу. Були з ним в гарних стосунках, я не знаю, що сталося у той момент. Він відчув, що у нього нога зайнялась. Згоріли штани, галоші гумові, — сказала бабуся хлопчика.

Спочатку бабуся намагалася лікувати онука самостійно, бо думала, що впорається без допомоги медиків. 5 лютого викликала поліцію, аби розповісти про вчинок сусіда. Правоохоронці приїхавши на виклик, склали на жінку протокол за неналежний догляд за дитиною, а хлопця відправили до лікарні.

За словами лікарів, у дитини обпечено 10% шкіри ніг. Однак стан хлопця ускладнений тим, що уражені великі суглоби. 

У дитини опіки шкіри нижньої кінцівки. І відповідно, вони розповсюджуються на ділянки великих суглобів. Стан продовжує залишатися середньої тяжкості, ближче до важкого. Зазвичай подібні випадки лікуємо протягом 2-3 тижнів, — розповів Артем, лікар-комбустіолог.

Тітка постраждалого пояснила, що “швидку” не викликали, бо рідні злякалися і були в шоковому стані, тому надавали першу допомогу самотужки. Однак зараз бояться, що сусід може вплинути на хід слідства та захоче “зам’яти” справу.

У поліції наразі з’ясовують всі обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі рятують хлопця, якого підпалив сусід-пенсіонер.

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