У Дніпрі через птахів загинув ліс на острові: у чому річ

У Дніпрі через бакланів загинув лісок на одному з островів.

Баклани, які окупували острів посеред річки у Дніпрі, буквально знищили всю рослинність на цьому клаптику суші. На це звернув увагу бьордвочер та фотограф Юрій Мухін.

Про орланів та бакланів. Чому з маленької написав цього птаха?! Бо не поважаю! Цей маленький острівець для відпочинку вони вибрали недавно, колонії тут нема, але ліс – все! Загинув! – розповідає Юрій.

Через засилля бакланів страждає рослинність на острові.

Річ у тому, що послід бакланів багатший на азот в десятки разів, ніж у звичайних птахів. Вся рослинність просто вигорає (згадайте як розводять гній бабусі, щоб не попалити свій город). І якщо в північних районах це не так катастрофічно, то південь України потерпає дуже сильно. На Куршкій косі (Литва) зняли фільм “Кислотний ліс”. Що цікаво – дуби мало гинуть, а от іншим деревам дістається. Що потім? Баклани перелітають на живий ліс, знову колонія, історія повторюється. Але через десятки років може вирости новий ліс і він виростає, – пояснив Юрій.

Особливо це небезпечно на півдні, де дерев’янистої рослинності мало, тому рослини потерпають від токсичного посліду бакланів.

Багато на острові посеред Дніпра також орланів-білохвостів. Юрій нарахував вісім особин, що доволі багато, як для такого маленького клаптика землі. Що цікаво, цих птахів часто помічають саме поруч з бакланами.

Це пояснюється тим, що як баклани, так і орлани – харчуються рибою. Однак перші птахи полюють на маленьких водних жителів, а ось поважні орлани шукають більшу здобич.

Перелякані бакланами великі рибини вискакують на верх, де їх чекають орлани.

Може бути і прямий відбір, як це з бакланами роблять жовтоногі мартини. Так що варіантів взаємодії може бути декілька. Ну, а щодо загибелі лісу, то це правда. Баклан сильно шкодить. І паразитів переносить багато. Еустронгіллідами у нас вражені багато видів риб: окунь, бички, навіть соми та інші. У нас зараз велика частка в іхтіофауні дрібної риби. Якраз для баклана. Ось він і розмножується у великій кількості. Науковці вже обговорюють необхідність регуляції його чисельності, хоч і не офіційно, – розповів зоолог-еколог та доцент ДНУ ім. Олеся Гончара Олександр Пономаренко. На фото можна побачити зграї бакланів, які окупували острів.

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