Військового з Кривого Рогу звинувачують у торгівлі трофейною зброєю: деталі

Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
У Кривому Розі правоохоронці викрили військового, який нібито торгував зброєю. Чоловік збирав трофейну стрілецьку зброю та боєприпаси. Однак не тільки для колекції, а й на продаж.
Правоохоронці провели контрольну закупку, аби викрити підозрюваного. За версією слідства, військовослужбовець намагався продати трофейний АК та бойові набої до нього за 45 тисяч гривень. Зброю він начебто знаходив у зоні проведення бойових дій.
“Бізнес” із незаконного зберігання та збуту зброї коштуватиме йому потенційно до семи років за ґратами. Наразі він перебуває під вартою, але може вийти під заставу в 242 тисячі 240 гривень.
Тепер дії підозрюваного оцінюватиме суд.
Читайте також:
Автор:
Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровську область.
Важлива будь-яка інформація!
"Мінери" знову активізувалися...
Без паніки - усе під контролем!