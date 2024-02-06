Військового з Кривого Рогу звинувачують у торгівлі трофейною зброєю: деталі

У Кривому Розі викрили військового, який торгував трофейною зброєю.

Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

У Кривому Розі правоохоронці викрили військового, який нібито торгував зброєю. Чоловік збирав трофейну стрілецьку зброю та боєприпаси. Однак не тільки для колекції, а й на продаж.

Правоохоронці провели контрольну закупку, аби викрити підозрюваного. За версією слідства, військовослужбовець намагався продати трофейний АК та бойові набої до нього за 45 тисяч гривень. Зброю він начебто знаходив у зоні проведення бойових дій.

“Бізнес” із незаконного зберігання та збуту зброї коштуватиме йому потенційно до семи років за ґратами. Наразі він перебуває під вартою, але може вийти під заставу в 242 тисячі 240 гривень.

Тепер дії підозрюваного оцінюватиме суд.

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