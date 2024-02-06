У лікарні Дніпра рятують 8-річного хлопчика, на якому загорілася куртка

У понеділок, 5 лютого, до однієї із лікарень Дніпра госпіталізували 8-річного хлопчика з опіками.

Про це журналісту dnepr.info повідомили у поліції.

Надзвичайна подія сталася у Чечелівському районі. За попередньою інформацією, хлопчик хотів зігрітися та став поруч з полум’ям. В якийсь момент на ньому загорілась куртка.

Вказане питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських, – додали у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на складі з будівельними матеріалами спалахнула масштабна пожежа (ВІДЕО).

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