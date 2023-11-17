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В Кривом Роге в кустах собака нашла человеческие останки: что говорят в полиции

Сегодня 08:34
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Все обстоятельства устанавливают.

Новости Днепра про В Кривом Роге в кустах собака нашла человеческие останки: что говорят в полиции

Вчера, 16 ноября, в частном секторе Центрально-Городского района в кустах собака нашла человеческие останки.

Увидев это, хозяйка четверолапого сразу вызвала правоохранителей.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители собрали человеческие останки и направили их на судебно-медицинскую экспертизу для установления всех обстоятельств смерти.

Пока неизвестными остаются пол и личность умершего человека. Все обстоятельства устанавливают.

Источник: «Информатор».

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