У Кривому Розі у кущах собака знайшов людські рештки: що кажуть у поліції

Учора, 16 листопада, у приватному секторі Центрально-Міського району у кущах собака знайшов людські рештки.
Побачивши це, господарка чотирилапого відразу викликала правоохоронців.
На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці зібрали людські рештки та направили їх на судово-медичну експертизу для встановлення всіх обставин смерті.
Поки невідомою залишається стать та особа померлої людини. Усі обставини встановлюють.
Джерело: “Інформатор”.
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Це вже вдруге за цей тиждень.
Зазначається, що затриманий вже мав судимість.
Без паніки - вибухи виробничі!
На щастя, ніхто не постраждав.