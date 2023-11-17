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У Кривому Розі у кущах собака знайшов людські рештки: що кажуть у поліції

Сьогодні 08:34
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Усі обставини встановлюють.

Новости Днепра про У Кривому Розі у кущах собака знайшов людські рештки: що кажуть у поліції

Учора, 16 листопада, у приватному секторі Центрально-Міського району у кущах собака знайшов людські рештки.

Побачивши це, господарка чотирилапого відразу викликала правоохоронців.

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці зібрали людські рештки та направили їх на судово-медичну експертизу для встановлення всіх обставин смерті.

Поки невідомою залишається стать та особа померлої людини. Усі обставини встановлюють.

Джерело: “Інформатор”.

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Новости Днепра про У Кривому Розі у кущах собака знайшов людські рештки: що кажуть у поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі у кущах собака знайшов людські рештки: що кажуть у поліціїРусский

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