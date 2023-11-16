У Кривому Розі собака приніс додому людську ногу

На місце викликали правоохоронців.

У Кривому Розі собака приніс додому людську ногу.

Сталося це у приватному секторі Центрально-Міського району. Зазначається, що чотирилапий гуляв приватним сектором, у кущах він знайшов ногу та приніс її додому.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Господарка тварини перелякалася та відразу викликала правоохоронців.

За попередньою інформацією, поліцейські виявили й інші частини тіла. Зараз вони працюють на місці події.

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