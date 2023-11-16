У Кривому Розі собака приніс додому людську ногу.
Сталося це у приватному секторі Центрально-Міського району. Зазначається, що чотирилапий гуляв приватним сектором, у кущах він знайшов ногу та приніс її додому.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Господарка тварини перелякалася та відразу викликала правоохоронців.
За попередньою інформацією, поліцейські виявили й інші частини тіла. Зараз вони працюють на місці події.
Читайте також:
Автор:
Якщо завітаєте до парку Глоби, прихопіть з собою ласощі для…
Світла пам'ять!
На Дніпропетровщині продовжують фіксувати випадки захворювання на сказ.
Пошуки тривають.