В Кривом Роге сегодня прогремит взрыв: без паники

Сегодня, 24 марта, в Кривом Роге прогремит взрыв.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в 11:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район).
Взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Но не игнорируйте воздушную тревогу!
Напомним, ночью враг атаковал Кривой Рог дронами-камикадзе. Один вражеский БПЛА был сбит. Но есть попадание пяти дронов. К счастью, никто не пострадал.
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