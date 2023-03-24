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В Кривом Роге сегодня прогремит взрыв: без паники

Сегодня 10:43
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Сохраняйте спокойствие!

Новости Днепра про В Кривом Роге сегодня прогремит взрыв: без паники

Сегодня, 24 марта, в Кривом Роге прогремит взрыв.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 11:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район).

Взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но не игнорируйте воздушную тревогу!

Напомним, ночью враг атаковал Кривой Рог дронами-камикадзе. Один вражеский БПЛА был сбит. Но есть попадание пяти дронов. К счастью, никто не пострадал.

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