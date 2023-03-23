Разбитые тренажеры и поломанные деревья: в Днепре вандалы атаковали сквер на левом берегу

На этой неделе вандалы несколько раз атаковали сквер имени Семенова на Калиновой-Образцова.

В результате – разбитые тренажеры, поломанные деревья, вырванные и поврежденные элементы системы полива и освещения.

Об этом сообщил Сергей Пустовой, депутат Днепровского городского совета.

Характер разрушений указывает на неадекватную и неистовую ярость к созданной красоте. Что-то украли, но в основном именно поломали. Впечатляет, что на эти «ночные шабаши» неадекваты потратили немало разрушительной «глупой энергии», – написал он.

И отметил, что преступников будут пытаться найти через запись камер наблюдения.

Будем пытаться восстанавливать изуродованное, хотя в условиях войны бюджетные приоритеты совсем другие, чем постоянный ремонт парков и скверов. А всех жителей еще раз призываю беречь созданное для вас и ваших детей. Вызовите правоохранителей, если вы стали свидетелем вандализма. Как видим, борьба продолжается на многих фронтах, и внутренний не исключение. Давайте вместе держать строй, – призвал Сергей Пустовой.

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