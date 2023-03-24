Почему в Днепре до сих пор не переименовали улицу Маршала Малиновского

В горсовете объяснили, почему не переименовали улицу Маршала Малиновского.

Больше месяца назад в Днепре переименовали еще 26 улиц и переулков. Ожидалось, что новое название могла получить улица Маршала Малиновского. Согласно проекту решения она должна была называться Набережная Новой Армии.

Впрочем, решение о переименовании пока отложили. Это произошло из-за того, что жители этой улицы были против нового названия и предложили свои варианты. Как рассказал секретарь горсовета Александр Санжара, наименование топонимам выбирает специальная комиссия.

Комиссия определяет топонимы, которые необходимо переименовать. Эта работа началась еще в 2015-2016 годах. Тогда она была связана с декоммунизацией. Сейчас же переименовываем названия топонимов, связанные с государством-агрессором, – отметил Александр Санжара.

Сейчас специалисты пытаются вернуть реальную топонимику нашего города, которую исказили в советские времена. Они выбирают те названия, которые могли бы соответствовать историческим реалиям. Для этого участники комиссии используют старинные карты, где еще сохранились предыдущие наименования. Этот процесс сопровождается гарячими дискусиями, ведь у каждого из членов комиссии есть собственное мнение. После этого перечень улиц отправляют на рассмотрение в горсовет.

Обычно депутаты соглашаются с выбором комиссии, но в случае с улицей Маршала Малиновского это решение отложили из-за жителей города, которые предложили альтернативу.

Во время сегодняшнего заседания члены комиссии пересмотрели это решение и согласовали новое название, которое предложили жители, – отметил Александр Санжара.

Окончательное название пока не озвучили, но ранее жители микрорайона, где располагается улица, предложили переименовать ее в Солнечную Набережную, из-за наименования жилого массива «Солнечный».

Кто такой Маршал Малиновский?

Родион Малиновский – советский военачальник и государственный деятель. Был полководцем во время Второй Мировой, организовав несколько успешных операций, а затем некоторое время был министром обороны СССР. Родился в Одессе.

В советское время его называли «необычным» военачальником, потому что он знал несколько иностранных языков, ведь в начале века успел послужить в царской армии и участвовал в боевых действиях во Франции.

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