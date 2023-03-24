Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Почему в Днепре до сих пор не переименовали улицу Маршала Малиновского

Сегодня 10:31
просмотров

В горсовете объяснили, почему не переименовали улицу Маршала Малиновского.

Новости Днепра про Почему в Днепре до сих пор не переименовали улицу Маршала Малиновского

Больше месяца назад в Днепре переименовали еще 26 улиц и переулков. Ожидалось, что новое название могла получить улица Маршала Малиновского. Согласно проекту решения она должна была называться Набережная Новой Армии.

Впрочем, решение о переименовании пока отложили. Это произошло из-за того, что жители этой улицы были против нового названия и предложили свои варианты. Как рассказал секретарь горсовета Александр Санжара, наименование топонимам выбирает специальная комиссия.

Комиссия определяет топонимы, которые необходимо переименовать. Эта работа началась еще в 2015-2016 годах. Тогда она была связана с декоммунизацией. Сейчас же переименовываем названия топонимов, связанные с государством-агрессором, – отметил Александр Санжара.

Сейчас специалисты пытаются вернуть реальную топонимику нашего города, которую исказили в советские времена. Они выбирают те названия, которые могли бы соответствовать историческим реалиям. Для этого участники комиссии используют старинные карты, где еще сохранились предыдущие наименования. Этот процесс сопровождается гарячими дискусиями, ведь у каждого из членов комиссии есть собственное мнение. После этого перечень улиц отправляют на рассмотрение в горсовет.

Обычно депутаты соглашаются с выбором комиссии, но в случае с улицей Маршала Малиновского это решение отложили из-за жителей города, которые предложили альтернативу.

Во время сегодняшнего заседания члены комиссии пересмотрели это решение и согласовали новое название, которое предложили жители, – отметил Александр Санжара.

Окончательное название пока не озвучили, но ранее жители микрорайона, где располагается улица, предложили переименовать ее в Солнечную Набережную, из-за наименования жилого массива «Солнечный».

Кто такой Маршал Малиновский?

Родион Малиновский – советский военачальник и государственный деятель. Был полководцем во время Второй Мировой, организовав несколько успешных операций, а затем некоторое время был министром обороны СССР. Родился в Одессе.

В советское время его называли «необычным» военачальником, потому что он знал несколько иностранных языков, ведь в начале века успел послужить в царской армии и участвовал в боевых действиях во Франции.

Читайте также:

Новости Днепра про Почему в Днепре до сих пор не переименовали улицу Маршала МалиновскогоУкраїнська Новости Днепра про Почему в Днепре до сих пор не переименовали улицу Маршала МалиновскогоРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На войне с РФ погиб наш земляк — солдат Сергей Ляхович
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    На войне с РФ погиб наш земляк — солдат Сергей Ляхович

    Никополь понес еще одну тяжелую потерю на войне.

    ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки

    По данным на утро пятницы, 24 марта, украинские военные ликвидировали…

    Есть попадание 5 «шахедами»: последствия ночной атаки на Кривой Рог
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Есть попадание 5 «шахедами»: последствия ночной атаки на Кривой Рог

    В результате ночной атаки "шахедами" по Кривому Рогу нет погибших…

    В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности

    Бездыханное тело мужчины обнаружили в пруду в селе Троицкое Синельниковского…

    Последние новости

    На войне с РФ погиб наш земляк — солдат Сергей Ляхович
    На войне с РФ погиб наш земляк — солдат Сергей Ляхович

    Никополь понес еще одну тяжелую потерю на войне.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки
    ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки

    По данным на утро пятницы, 24 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 1020 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 169 170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка, 23 ББМ и две ракеты и 5…

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Есть попадание 5 «шахедами»: последствия ночной атаки на Кривой Рог
    Есть попадание 5 «шахедами»: последствия ночной атаки на Кривой Рог

    В результате ночной атаки "шахедами" по Кривому Рогу нет погибших или раненых.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности
    В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности

    Бездыханное тело мужчины обнаружили в пруду в селе Троицкое Синельниковского района.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 марта
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 марта

    Сегодня, 24 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа (Адреса)
    В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа (Адреса)

    У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району, у квітні буде тимчасово обмежено розподіл природного газу.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    2 копейки за 6000 грн: в Украине продают редкую монету
    2 копейки за 6000 грн: в Украине продают редкую монету

    В Украине уникальную монету номиналом 2 копейки 1994 года выпуска продают на аукционе за 5779 грн. Монета изготовлена из алюминия и имеет редкий штамп - 2(10к)АА. Этим и обусловлена ее высокая стоимость.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Пасмурно, но очень тепло: погода в Днепре на 24 марта
    Пасмурно, но очень тепло: погода в Днепре на 24 марта

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы
    Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы

    Пограничники нашли тело жителя Буковины, пытавшегося незаконно пересечь границу через реку Тиса в Румынию. Вместе с ним нашли завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Россияне из артиллерии обстреляли Никопольский район: пострадал один человек
    Россияне из артиллерии обстреляли Никопольский район: пострадал один человек

    В четверг, 23 марта, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх