Почему в Днепре до сих пор не переименовали улицу Маршала Малиновского

Больше месяца назад в Днепре переименовали еще 26 улиц и переулков. Ожидалось, что новое название могла получить улица Маршала Малиновского. Согласно проекту решения она должна была называться Набережная Новой Армии.
Впрочем, решение о переименовании пока отложили. Это произошло из-за того, что жители этой улицы были против нового названия и предложили свои варианты. Как рассказал секретарь горсовета Александр Санжара, наименование топонимам выбирает специальная комиссия.
Комиссия определяет топонимы, которые необходимо переименовать. Эта работа началась еще в 2015-2016 годах. Тогда она была связана с декоммунизацией. Сейчас же переименовываем названия топонимов, связанные с государством-агрессором, – отметил Александр Санжара.
Сейчас специалисты пытаются вернуть реальную топонимику нашего города, которую исказили в советские времена. Они выбирают те названия, которые могли бы соответствовать историческим реалиям. Для этого участники комиссии используют старинные карты, где еще сохранились предыдущие наименования. Этот процесс сопровождается гарячими дискусиями, ведь у каждого из членов комиссии есть собственное мнение. После этого перечень улиц отправляют на рассмотрение в горсовет.
Обычно депутаты соглашаются с выбором комиссии, но в случае с улицей Маршала Малиновского это решение отложили из-за жителей города, которые предложили альтернативу.
Во время сегодняшнего заседания члены комиссии пересмотрели это решение и согласовали новое название, которое предложили жители, – отметил Александр Санжара.
Окончательное название пока не озвучили, но ранее жители микрорайона, где располагается улица, предложили переименовать ее в Солнечную Набережную, из-за наименования жилого массива «Солнечный».
Кто такой Маршал Малиновский?
Родион Малиновский – советский военачальник и государственный деятель. Был полководцем во время Второй Мировой, организовав несколько успешных операций, а затем некоторое время был министром обороны СССР. Родился в Одессе.
В советское время его называли «необычным» военачальником, потому что он знал несколько иностранных языков, ведь в начале века успел послужить в царской армии и участвовал в боевых действиях во Франции.
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