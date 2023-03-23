В Днепропетровской области заключенный и его сообщники продавали несуществующие дрова

Так, по данным следствия, подозреваемые размещали в соцсетях и на интернет-сайтах ложные объявления о продаже дров. В телефонных разговорах они вводили покупателей в заблуждение, получив от них предоплату на банковские карты, не выходили больше на связь.
Таким образом мошенники обманули 11 граждан и завладели их средствами на сумму почти 100 тысяч гривен. Жертвами мошенников стали жители многих регионов страны.
В ходе проведения обысков в исправительной колонии и по месту жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки, черновые записи, вещества, похожие на наркотические.
Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Решается вопрос об избрании всем участникам меры пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
В воскресенье, 19 марта, в ночном клубе Новомосковска произошло убийство.
В Кривом Роге планируют открыть детские сады, но только те,…
В Днепропетровской области начинается нерестовый запрет.
Днепропетровщина возглавила список регионов, где больше всего больных туберкулезом.
В днепровском яхт-клубе "Сич" появилось пернатое пополнение.
В Днепре можно снять квартиру от 5 тыс грн в месяц до бесконечности. Все зависит от состояния жилья и места нахождения дома, где находится квартира. Самые дорогие помещения сдают в центральной части города, в элитных новостройках. Журналисты dnepr.info собрали подборку…
В Днепре будут судить мужчину, который чуть не задушил инспектора по парковке.
В воскресенье, 19 марта, в ночном клубе Новомосковска произошло убийство.
Появилось расписание главных событий, связанных с НМТ для выпускников.
В парке Шевченко в Днепре установлено несколько скульптур животным. Часть из них уже потеряли свою красоту и теперь не радуют, а больше удивляют посетителей. Часть - просто пропала.
Трое жителей Днепра организовали схему уклонения от мобилизации.
В Новомосковске мужчина гонялся за коммунальщиками.
Движение затруднено в направлении левого берега.
В Кривом Роге планируют открыть детские сады, но только те, где есть бомбоубежища.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!