В Днепропетровской области заключенный и его сообщники продавали несуществующие дрова

В Днепропетровской области 32-летний мужчина, отбывая наказание в Синельниковской исправительной колонии, организовал схему продажи несуществующих товаров. К ее реализации привлек сожительницу и мать.

Так, по данным следствия, подозреваемые размещали в соцсетях и на интернет-сайтах ложные объявления о продаже дров. В телефонных разговорах они вводили покупателей в заблуждение, получив от них предоплату на банковские карты, не выходили больше на связь.

Таким образом мошенники обманули 11 граждан и завладели их средствами на сумму почти 100 тысяч гривен. Жертвами мошенников стали жители многих регионов страны.

В ходе проведения обысков в исправительной колонии и по месту жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки, черновые записи, вещества, похожие на наркотические.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос об избрании всем участникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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